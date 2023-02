Viih Tube se pronuncia sobre Eliezer não colocar o sobrenome dele na filha do casal: "Problemas"

Viih Tube revela que Eliezer está repensando escolha do sobrenome da filha

Após Eliezer (33) se pronunciar sobre não colocar o próprio sobrenome na filha Lua, foi a vez de Viih Tube (22) vir a público atualizar seus fãs.

O ex-BBB causou polêmica ao contar na manhã desta terça-feira, 07, que pretendia que a filha se chamasse "Lua Di Felice", levando apenas o nome da mãe.

Horas depois, Viih Tube esclareceu a situação e disse: "Deixa eu explicar para vocês. O Eli achou bonitinho o Di Felice. Ele acredita muito em astrologia e acha muito forte o nome, ele gostou. Agora, sinceramente, ele está repensando porque acabou de descobrir que para viajar sozinho com a filha, pode dar algum problema por não estar com o sobrenome no documento", começou ela.

"Aí falou em viajar e com a filha, ele está repensando. Nem a gente sabe ainda, não fiquem preocupados não. Mas, realmente, o Di Felice do meu nome eu acho muito bonito. E ele também. E assim, é besteira tudo isso, nem nós estamos tão preocupados. As pessoas nem sabiam que o Di Felice era meu", finalizou.

Eliezer esclarece decisão de não colocar seu sobrenome na filha com Viih Tube: "Partiu de mim"

Mais cedo, Eliezer chegou a usar o Instagram para explicar a decisão de não colocar o seu sobrenome na filha, Lua. "Vi que vocês questionaram bastante sobre não colocar meu sobrenome na Lua, mas fiquem em paz, essa foi uma decisão que partiu de mim. A Viih até insistiu para que eu colocasse".

"O meu sobrenome no meio ia 'cortar' e no final o 'de felicidade ou di felice' ia virar coadjuvante, já que a regra é sempre o primeiro e o último nome. E é isso. Para mim, o nome é lindo e forte do jeito que está e eu sou total desapegado de: 'Ah, mas não é meu nome", contou ele.