Viih Tube se emociona com Lua conhecendo a cachorrinha da família

Viih Tube caiu no choro ao mostrar o primeiro encontro entre a filha recém-nascida e sua cachorrinha: “Tanto medo”

A influenciadora digital Viih Tube (22) e o ex-BBB Eliezer (33) estão vivendo momentos únicos com a chegada da primogênita Lua Di Felici. Em seu Instagram, a Youtuber mostrou que não conseguiu conter as lágrimas durante o encontro fofo da recém-nascida com a cachorrinha da família na última quinta-feira, 13.

No registro, Viih aparece emocionada com o encontro: “Ai que linda, você tá aí protegendo sua irmã”, disse enquanto as lágrimas rolavam: “Do ladinho sentada, ai meu Deus, a mamãe tava com tanto medo de você estranhar minha filha, tava com medo de você não gostar amor”, a influenciadora confessou enquanto conversava com a cachorrinha. "Eu ontem", ela legendou o vídeo.

Escondendo o rostinho da bebê, Vitória continuou com as fortes emoções e mostrou a pet sentadinha ao lado de Lua: “Ela é muito protetora, muito ciumenta, ela é brava”, a ex-sister explicou seu receio enquanto Eliezer também se emocionava: “Você já sabe que a sua irmã chegou, é princesa? Olha isso, tá do ladinho”, o papai babão se derreteu enquanto falava com o pet.

Viih Tube registra primeiro encontro da filha Lua com a cachorrinha da família - Reprodução/Instagram

Viih Tube exibe vídeo de como foi o parto da filha recém-nascida, Lua

Viih Tube encantou seus seguidores ao compartilhar o vídeo do dia do nascimento da filha, Lua, fruto do casamento com o ex-BBB Eliezer. Ela exibiu as imagens do seu parto, que aconteceu no domingo de páscoa, 9, em um vídeo especial em sua conta no Instagram.

A influenciadora explicou que gostaria de ter um parto normal, mas a bebê não virou a tempo e por isso, passou por uma cesárea para dar à luz. Vitória emocionou ao registrar o momento da chegada da bebê ao mundo e a emoção do primeiro contato com ela fora da barriga.