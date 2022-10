Viih Tube revela tema do chá revelação do filho com Eliezer: ''Especial''

A ex-BBB Viih Tube matou a curiosidade dos seguidores ao revelar qual será o tema do chá revelação do seu primeiro filho

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 18h40

Viih Tube (22) revelou nesta segunda-feira, 3, qual será o tema do chá revelação do seu primeiro filho com Eliezer (32). Pelos Stories do Instagram, a influenciadora matou a curiosidade dos seguidores ao anunciar que será BBBaby, fazendo referência ao reality que os dois participaram.

"A gente já escolheu o tema e as brincadeiras. O tema do chá é BBBaby. Como eu e Eli nos conhecemos por causa do BBB, vamos fazer tudo em cima disso. Vai ser muito legal e especial para a gente", disse ela.

Viih participou do BBB 21 e Eli do BBB 22. Após a saída dele, no top 4, os dois se conheceram através de festas e eventos com outros participantes.

VIIH TUBE MOSTRA BARRIGUNHA DISCRETA EM SELFIE

A ex-BBB e influenciadora digital Viih Tube (22) atualizou os fãs sobre a evolução de sua primeira gravidez. Ela respondeu perguntas dos seguidores nos stories do Instagram e um fã pediu para ela mostrar a barriga de grávida. Rapidamente, a musa apareceu em uma selfie com top cropped preto e calça xadrez ao posar para uma selfie em seu quarto.

Viih deixou evidente que a barriga ainda está bem discreta e quase não começou a aparecer. “Tem dia que está mais durinha e pra frente, e tem que dia que está menos”, disse ela na imagem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!