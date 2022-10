Viih Tube revela o porquê de não ter chamado fotógrafos e jornalistas em seu Chá Revelação

A influenciadora Viih Tube explicou em suas redes sociais o motivo de não ter chamado a imprensa para seu Chá de Revelação

CARAS Digital Publicado em 16/10/2022, às 11h55 - Atualizado às 11h56

Neste domingo, 16, acontece o Chá de Revelação do primeiro filho de Viih Tube e Eliezer. Os ex-BBBs prepararam um almoço com amigos e familiares para revelarem o sexo do bebê.

Porém, a influenciadora não chamou a imprensa para acompanhar o momento e foi ao seu Instagram explicar sua decisão.

“Por uma escolha minha e do Eli, não vamos receber imprensa porque vai ser um evento mais amigo, mais família, mais intimista. Não vou dar entrevista, quero só viver esse momento com as pessoas”, revelou a participante do BBB 21 nos stories.

O evento intimista acontecerá por volta de 12h, e os convidados irão almoçar na festa. Às 15h, a influenciadora fará uma live para que seus seguidores possam acompanhar a revelação se o primogênito do casal é menino ou menina.

Detalhes!

Na semana passada, Viih e Eliezer mostram para seus seguidores mais alguns detalhes do Chá Revelação que terá como tema o BBB.

O casal mostrou as lembrancinhas que serão dadas aos convidados e que continham objetos são personalizados no tema Big Brother Brasil, sabonete com a inicial B, xícaras, cadernos, saquinhos, frascos com os bonecos do programa e potinhos.