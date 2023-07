Viih Tube revela descoberta de que cirurgias poderiam tê-la impedido de amamentar filha

Influenciadora digital Viih Tube conta que alguns procedimentos quase a impediram de amamentar Lua

Que susto! A influenciadora digital Viih Tube revelou que descobriu que quase não conseguiu realizar seu sonho de amamentar sua filha, Lua di Felice, de três meses de idade, fruto de seu relacionamento com o influenciador digital e ex-participante do Big Brother Brasil 22, Eliezer. A ex-sister foi alertada por um médico que poderiam haver algumas implicações por conta das cirurgias que fez aos 16 e 18 anos: uma areoloplastia e uma mastopexia.

“Foram das cirurgias muito invasivas e muito nova, num momento em que o peito está se desenvolvendo ainda. Ele falou 'você tem que dar graças a Deus que sai leite porque, com toda essa invasão, era para nem sair'. Não foi simplesmente o silicone, que não atrapalha a amamentação quando é bem feito”, explicou a influenciadora digital.

Mas, Viih explicou que os seus seios afetam sua autoestima. “Minha auréola era enorme, e nunca tive bico. Então, era só a aréola, [e seio] pequeno e caído. Eu chorava de tristeza, minha mãe via que aquilo me incomodava. Por falta de informação, já que o médico não me deu informação de nada, minha mãe me apoiou”, comentou a ex-participante do Big Brother Brasil 21.

“Me arrependo amargamente de ter mexido no meu peito tão nova por conta da amamentação. Sempre tive o sonho de ser mãe e amamentar. Quando você tem 18 anos, não pensa muito no dia de amanhã. É até bom que não queira, que aproveite a adolescência, mas pode ser que lá na frente você queira... e não adiantou nada porque meu peito caiu, estava em desenvolvimento ainda”, finalizou.

Antes de surgirem os novos boatos sobre uma separação, a filha de Viih Tube e Eliezer, Lua, que tem apenas três meses, encantou ao mostrar todo seu charme e estilo em novas fotos na rede social. Na última terça-feira, 18, a mamãe coruja publicou os cliques da herdeira usando roupa de banho e explodiu o fofurômetro.

