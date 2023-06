Viih Tube rebate críticas a 'mesversário' luxuoso de Lua

'Duvido que não fariam', disse Viih Tube em conversa com os fãs sobre festinha

Viih Tube decidiu se pronunciar após receber críticas pela festa luxuosa de "mesversário" que fez para a filha Lua Di Felice, que completou 2 meses na sexta-feira, 09. A festa que tinha como tema Xou da Lua, em referência e homenagem a Xuxa.

A influencer reconheceu no Stories do Instagram que a superprodução é mesmo excessiva, de certa forma rebatendo as críticas explicando aos seus seguidores que muita coisa acontece através de permuta.

"Vi muita gente comentando 'Nossa, que exagero'. Gente, óbvio que é exagero. Não é comum fazer 'mesversário' tão completo assim", disparou ela.

Viih explicou que só é possível fazer algo tão caprichado por causa das marcas e empresas que a apoiam: "Duvido que se vocês não tivessem também tantas parcerias incríveis não fariam todo mês pelos filhos de vocês. Só consigo imaginar ela quando crescer e assistir a todo esse amor".

A influenciadora também disse que tudo isso faz parte do que ela se propõe a fazer nas redes sociais: "Sem contar que dar ideias para vocês faz parte do meu trabalho e conteúdo. Eu amo".

Viih já revelou que os temas dos "mesversários" serão escolhidos de maneira revezada entre ela e Eliezer. O de 1 mês teve como tema a animação Monstros S.A., com os três fantasiados de Mike, Sulley e Boo.

Viih Tube detalha cuidados com a alimentação durante amamentação da filha

Viih Tube tem dividido várias etapas da maternidade com seus seguidores das redes sociais, e nesta quinta-feira, 8, ela deu detalhes sobre seus cuidados com a alimentação enquanto amamenta a filha, Lua, que nasceu em abril, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital e ex-participante do BBB 21 postou um vídeo mostrando alguns alimentos que consome durante as refeições, com variedades de fruta e sucos, e explicou que evita comer fritura.

"Minha alimentação amamentando, o ideal é estar saudável! Seguindo a minha médica, você não precisa ser radical e sair arrancando tudo, você sabe o que é porcaria e o que não é. Quando postei o vídeo de cólica muita mãezinha questionou o que eu estava comendo pra me ajudar. Quando eu estava grávida também ouvi muito 'você engordou porque chutou o pau da barraca' e não foi bem assim!", confessou ela.