Viih Tube mostra filha, Lua Di Felice, fantasiada de Minnie Mouse e encanta seguidores

A influenciadora, Viih Tube derreteu seus seguidores ao compartilhar momento de fofura da pequena

Lua Di Felice, filha de Viih Tube e Eliezer,encantou os internautas nesta quarta-feira, 27, ao aparecer nas redes fantasiada de Minnie Mouse. A pequena de cinco meses usou o característico vestido vermelho de bolinhas brancas e a tiara típica com o laço vermelho enquanto era filmada pela mãe.

“Meu deus do céu que amor, olha aqui pra mamãe”, falou Viih no vídeo que gravou para compartilhar o look da pequena em sua rede social. Desde que completou um mês de vida, a neném é fantasiada pelos pais para as festinhas de mesversário. Logo no primeiro mês, ela foi vestida de Boo, personagem da animação Monstros S.A; os ex-BBBs se vestiram como os monstros da produção da Pixar.

Já no segundo mês, Lua virou uma paquita com uma festinha inspirada no Xou da Xuxa. A festa de três meses da bebê foi da Barbie, com direito a uma decoração toda rosa. Viih Tube e Eliezer escolheram os Teletubbies para o quarto mês -- nessa ocasião a influencer foi de Po, o pai de Tinky Winky e Lua de Sol.

O último mesversário de Lua foi das Meninas Superpoderosas. Para comemorar a chegada dos cinco meses, Eli incorporou a personagem Florzinha, a youtuber se vestiu de Lindinha, e a menina de Docinho.

Viih Tube descobriu a gravidez em setembro de 2020, cinco meses após conhecer seu marido, Eliezer. Lua nasceu em abril de 2023 e transformou a vida do casal, que vive compartilhando momentos fofos com a pequena, além de suas experiências como pais de primeira viagem.

Viih Tube desabafa e fala sobre culpa em relação deixar filha

Viih Tube desabafou sobre a culpa que sentiu ao se afastar da única filha pela primeira vez por um longo período de tempo por conta de trabalho: "Eu trabalhei muito essa semana e foi a primeira vez que eu vi a Lua de manhã antes de sair de casa e não vi mais, porque eu cheguei tão cedo que ela já tinha tomado banho com o Eli e a babá. Só vi Lua no dia seguinte porque ela tinha dormido", contou.

"Isso nunca tinha acontecido porque eu nunca me permiti não estar na hora do banho dela ou ficar muito tempo fora", explicou.