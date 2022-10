Viih Tube mostra detalhes do convite do chá revelação do primeiro filho: ''Tá chegando''

A influenciadora Viih Tube entregou spoilers do convite para o chá revelação do primeiro filho com Eliezer

Nesta quinta-feira, 6, Viih Tube (22) e Eliezer (32) compartilharam detalhes do convite para o chá revelação do primeiro filho. No perfil do Instagram do bebê, a influenciadora compartilhou fotos e animou os seguidores.

Cada convidado receberá uma caixa com os dizeres "Tem BBBaby chegando", inclusive o programa é o tema da festa, já que o casal se conheceu através dele. Dentro da caixa haverá chocolates com formatos de ursinho, mamadeira e chupeta.

O evento vai acontecer no dia 16 de outubro às 11h30 e a ex-BBB contou que será para apenas a família e amigos mais próximos, e vai contar com várias brincadeiras.

Além disso, os convidados usaram roupa verde se acharem que é um menino e roxo/lilás para menina.

VIIH TUBE SE DECLARA PARA O NAMORADO, ELIEZER

Viih Tube (22) usou as redes sociais para prestar uma declaração para o namorado, Eliezer (32). Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital compartilhou um momento em que aparece deitada ao lado do namorado, e aproveitou para rasgar elogios a ele. "Gente, como esse homem é bom para mim. Como ele cuida da gente! Ele é o cara mais puro, cuidadoso, amoroso e justo que eu conheço", afirmou ela na legenda do registro.

