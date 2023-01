Viih Tube mostra barriguinha de grávida em passeio de barco: "Mamãe mais linda"

Viih Tube está com o namorado, o ex-BBB Eliezer, em Pernambuco

A influenciadora digital Viih Tube (22) aproveitou o último dia do ano para fazer um passeio de barco com o namorado, o ex-BBB Eliezer (32) e os amigos em Pernambuco, na Ilha de Santo Aleixo.

Na tarde deste sábado, 31, ela compartilhou fotos em que aparece com um look todo verde e deixa a barriguinha de grávida à mostra.

"Mamãe mais linda", derreteu-se Gabi Martins (26), cantora e amiga da futura mãe de Lua. Sorridente nos cliques, Viih Tube fez referência na legenda sobre a passagem de ano.

"Deu de 2022 já, né", brincou a atriz. "A gravidinha mais linda", elogiou uma seguidora da também ex-BBB. "Barriguinha linda", concordou mais uma.

BBBaby? Casais de ex-BBBs que tiveram filhos

A estreia do BBB 23 está quase batendo na porta e o público de casa não nega que está com altas expectativas. Marcado por várias confusões, o maior reality do Brasil também é lembrado por seus romances. De lá já saíram diversos casais que duraram por muitos anos e até construíram famílias.

Nos últimos meses, por exemplo, muito se falou sobre o relacionamento improvável de Viih Tube e Eliezer, que mesmo sendo de edições diferentes do programa, iniciaram um namoro. Meses depois eles chocaram ao anunciar que estavam à espera do primeiro filho.

"A gente descobriu no susto, na casa dela esses dias para trás. A gente estava segurando [o anúncio da gravidez] um pouquinho. A Viih estava coma anemia. Estávamos esperando regular tudo, ela melhorar para tudo dar certo. A gente curou a anemia dela, agora está com 100% de saúde e o bebê está muito bem. Nunca segurei um bebê. O primeiro bebê que vou segurar na vida vai ser meu filho ou filha", contou Eliezer.

O primeiro BBBaby veio de ex-participantes da temporada de 2007. De grupos diferentes, Analy e Alan Pierre apenas se relacionaram foram do programa e tiveram um filhinho no ano seguinte. Pais de Theo, os ex-BBBs ficaram juntos por seis anos.