Viih Tube faz ‘tour’ para mostrar mudanças no corpo durante a gravidez

Na reta final da gestação de Lua, Viih Tube exibe todos os detalhes de mudanças no corpo e reflete: "Faz parte do processo"

Viih Tube (23) surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um ‘tour’ por seu corpo nesta terça-feira, 28. Com um vídeo publicado em seu canal no YouTube, a influenciadora decidiu exibir todos os detalhes que mudaram em seu corpo com a gestação de Lua, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer (32).

No vídeo, Viih aposta em uma lingerie preta e revela que o intuito do vídeo é guardar recordações da gestação: “Para ficar como uma lembrança desse processo que eu tô vivendo né, físico e emocional… Para eu lembrar como foi, como eu fiquei, como foi o processo e cada coisinha que deixa marcas mesmo no corpo, né?", explicou.

A influenciadora também revelou que pretende inspirar outras mamães com o vídeo: “Além da recordação, também para que outras mamães que vão passar por isso… Ou mães que estão se sentindo mal com o corpo, e acham que só elas ficam mal com a autoestima baixa ou se sentindo feia, com mais estrias e celulite, enfim. Não. Todas nós ficamos tá?”, abriu o coração.

Antes de detalhar as mudanças do corpo, Viih comentou sobre algumas delas: “Faz parte do processo… eu acho que cada cicatriz faz parte de um pedaço de você, da sua história” e complementou: “Manchinhas, com pele mais escura, axila mais escura, virilha… tudo é completamente comum, tá? São reações hormonais”, refletiu e exibiu as marcas.

Gravidíssima, Viih Tube nega nascimento de Lua:

Viih Tube, que está a espera de sua primeira filha, Lua, fruto de seu relacionamento com o também ex-brother Eliezer, revelou que ainda não chegou a hora e a futura filha continua dentro de sua barriga, após surgirem rumores de que a pequena já teria nascido. Uma seguidora perguntou: “Mulher, cadê a Lua?”, e ela brincou com uma foto exibindo o barrigão: “Na barriga kkkk”, escreveu.