Viih Tube faz texto homenageando e agradecendo equipe que fez parto de Lua

Influenciadora Viih Tube agradece enfermeiros, médicos e outros profissionais que ajudaram no nascimento de sua filha

Nesta quinta-feira, 20, a influenciadora digital e youtuber Viih Tube (23) usou suas redes sociais para prestar uma linda homenagem para a equipe de profissionais de saúde que foi responsável pelo parto de sua filha, Lua di Felice, fruto de seu relacionamento com o ex-participante do Big Brother Brasil 22, Eliezer, em uma maternidade na cidade de São Paulo.

“Hoje eu quero só agradecer, esses primeiros dias são tão difíceis, e se não fosse a minha equipe dos sonhos, não seria a mesma coisa, quero começar pelas enfermeiras, sem elas não sei o que eu seria nos primeiros dias, todo meu carinho a Vanessa, Gabi, Bia”, começou a nova mamãe, agradecendo aos enfermeiros, médicos e outros profissionais que a auxiliaram, em uma publicação feita em seu perfil oficial no Instagram.

“A enfermeira consultora de amamentação da Pro Matre Cinthia. A despedida com elas foi um chororo. A @pro_matre que foi disparado o hospital maternidade que mais me senti segura e amada pra ter a Lua. Meu obstetra @drmarciodelascio que cuidou de mim e se emocionou comigo o tempo todo, sua família que também é sua equipe @veradelascio @dracarladelasciolopes e o anestesista Marcos Padoveze”, continuou Viih.

“A pediatra da Lua @consultorioped que é tão humana e me ajuda em cada dúvida e cuida tão bem da minha filha, minha doula @cacauprado que ainda fez um lindo carimbo de placenta de recordação pra mim, que não é a placenta num quadro como achavam tá gente 😂 a minha fisio @marjoriezilli que esteve a gravidez toda comigo, a @ninamaterna com toda recepção da maternidade, a Aline da @homebabyassessoria por cada curso que me deu pra eu me sentir mais segura nesse momento e cada vinda aqui em casa no pós parto pra me ajudar com amamentação, e claro minha fotógrafa @estudio_thalitacastanha que confiei demais, respeitou e apoiou minha vontade de ter mais privacidade nesse momento. Obrigada a cada um de vocês, e principalmente obrigada por trabalharem com amor, serei eternamente grata”, finalizou a mamãe de Lua.

Veja a publicação da influenciadora digital Viih Tube agradecendo aos profissionais de saúde que a auxiliaram no parto de Lua:

Filha de Viih Tube e Eliezer tem babá? Ex-BBB explica decisão do casal após o nascimento da filha

Por meio de um post nos stories do Instagram, Eliezer explicou a decisão de não ter uma babá em casa para auxiliar nos cuidados da filha recém-nascida. “Vocês que estão perguntando porque não estamos filmando a babá é porque não temos babá! Decidimos viver a maternidade full time do nosso jeito. Achamos importante ter essa troca/vivência como um casal e com a nossa filha”, íniciou ele.