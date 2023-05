Viih Tube faz pingente de colar à partir de item inusitado da maternidade

Influenciadora digital Viih Tube compra kit para eternizar item inusitado em novo acessório

Nesta segunda-feira, 29, a influenciadora digital e youtuber Viih Tube (22) usou suas redes sociais para mostrar que descobriu uma forma inovadora de eternizar sua maternidade. A mãe de Lua di Felici revelou que estava fazendo um colar com um pingente feito com seu próprio leite materno.

"Gente, vou fazer um colar de leite. Eu estou com um restinho de leite aqui para fazer o colar. Eu tirei na bomba um pouquinho só para eu fazer, enquanto a Lua está descansando”, explicou a influenciadora, através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, mostrando o preparo dos materiais.

Durante a gravação, a ex-participante do Big Brother Brasil 21 protege suas mãos com luvas, misturando seu leite com outras duas substâncias. Para poder obter o resultado desejado do seu artesanato, Viih Tube vai precisar esperar 48 horas até que a peça esteja finalmente seca e pronta para ser usada.

O kit em questão comprado pela youtuber apresenta aos compradores um molde para o leite materno de sua escolha, com outras duas soluções que vão permitir que o material fique no formato desejado. No vídeo, Viih mostra o site da marca, que possui kits que começam a partir de R$ 124,50.

Viih Tube desabafa sobre conciliar maternidade e trabalho

Na última segunda-feira, 22, Viih Tube usou as redes sociais para relatar sobre o primeiro mês de vida da filha, Lua. A influenciadora digital afirmou que gostaria de ficar mais tempo curtindo os primeiros meses da herdeira, mas contou que está recebendo ótimas oportunidades de trabalho e desabafou sobre as dificuldades de conciliar as atividades na maternidade.

