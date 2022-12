Viih Tube fala sobre sonho de parto normal: 'Quero tentar'

Viih Tube está esperando a primeira filha, que se chama Lua, fruto de seu relacionamento com Eli

Viih Tube (22) fez um vídeo para falar sobre novos exames gestacionais, nesta quarta-feira, 14. Ela, que está grávida da primeira filha, fruto de seu relacionamento com Eli (32), comentou que fez uma avaliação na musculatura pélvica e abriu o coração sobre sonho do parto normal.

"Acabei de fazer a minha fisioterapia pélvica. A fisioterapeuta avaliou o meu assoalho pélvico hoje, está tudo ótimo. Ela falou que a minha musculatura, as minhas constrações também estão ótimas, muito boas. Tudo indica que está tudo tranquilo aqui", começou ela.

"Não estou tendo incontinência urinária, que é quando deixam escapar o xixi, o que acontece com muitas grávidas, é comum. Então está tudo andando bem. Como vocês sabem, quero tentar o parto normal. Só não vou tentar se, por algum motivo médico, me falam que é perigoso para a saúde da minha filha ou a minha. Algo que realmente o médico fale: 'Não dá'", continuou.

"A fisio vai me ajudar muito, então estou aqui na luta. Mas a fisio também é boa pra quem quer fazer cesárea, tá? Para o puerpério, o pós. É bom para tudo", finalizou a influenciadora, que ainda não revelou qual o mês que Lua pode nascer.

Viih Tube revela que já engordou o dobro do que esperava

Viih Tube foi questionada sobre quantos quilos já engordou durante sua primeira gravidez, e surpreendeu na resposta! A youtuber revelou que foi dos 57 kg para 69 kg desde quando descobriu a gestação, em meados do mês de setembro.

"Eu engordei muito mais do que a minha médica previa pro tempo que eu estou de gravidez. Eu cheguei no início da gravidez com 57 kg e estou pesando 69 kg. E aí a gente imaginava que eu ia estar pesando isso, sei lá, três, quatro, no máximo. Então, eu engordei mais do que deveria e agora dieta! Eba! Uhuuu”, contou.