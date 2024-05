Viih Tube expõe ciúmes de Eliezer em situação inusitada: 'Triste com isso'

Grávida pela segunda vez, Viih Tube expõe que Eliezer está chateado com situação envolvendo a filha, Lua; veja o que aconteceu

A influenciadora Viih Tube revelou uma situação que está passando com sua primogênita, Lua, de um ano. Grávida de um menino, a famosa comentou que a primogênita está em uma fase muito grudada a ela e isso até afetou o esposo, o ex-BBB Eliezer.

Nesta terça-feira, 28, a youtuber abriu uma caixinha de perguntas e comentou ao receber um questionamento se a filha estaria mais grudada nela. Viih Tube então contou que isso está acontecendo e que a menina está a todo tempo pedindo sua atenção. A preferência de Lua teria deixado o papai chateado.

"Muito, muito apegada comigo, o Eli tá até triste com isso, muito apegada mesmo, sabe aquela fase da criança que não deixa a mãe nem ir no banheiro, que ela quer ir junto no banheiro e fica batendo na porta? É a Lua, Lua fala: 'mama mama', e eu lá no banheiro, ai eu deixo ela entrar, então sim, ela tá um grude comigo, tudo é a mama dela e eu amo óbvio", compartilhou a ex-BBB.

Ainda em seu stories, Viih Tube fez mais revelações dizendo que está de quatro meses e que já tem o projeto do quarto de seu primeiro menino. Ela também explicou o motivo da família de Eliezer não aparecer com frequência assim como a dela.

É bom lembrar que no último final de semana, a youtuber e o ex-BBB revelaram o nome de seu filho com a ajuda da primogênita Lua, de um ano. O casal encantou com um vídeo fazendo uma brincadeira para contar o que escolheram.

Viih Tube e Eliezer revelam nome de seu filho com a ajuda de Lua

Após algumas semanas de suspense desde que contaram que terão seu primeiro menino, Viih Tube e Eliezer revelaram neste sábado, 25, como se chamará seu segundo herdeiro. Com a ajuda da primogênita, Lua, de um ano, eles disseram com será o nome do bebê.

Em um vídeo postado na rede social, os ex-BBBs fizeram o anúncio com uma brincadeira divertida. Com os personagens de sua marca segurando balões com os possíveis nomes, o casal foi estourando as bexigas até restar apenas a com o nome do bebê.

"E o nome do nosso filho é…", fizeram a suspense até revelarem ao final do vídeo que o segundo filho deles se chamará Ravi. Nos stories, Viih Tube falou mais sobre como fizeram a decisão e surpreendeu ao contar que já criou uma rede social para o bebê que ainda está em sua barriga.

Nos últimos dias, a loira revelou que tomou um susto ao ter um sangramento e precisar ir para o hospital. Ela descobriu teve um descolamento de placenta depois de ter contraído uma virose durante a viagem que fizeram para Porto de Galinhas.

O anúncio da segunda gravidez da youtuber aconteceu no Mais Você, de Ana Maria Braga. O chá revelação do bebê foi no Dia das Mães e aconteceu em um buffet de luxo em São Paulo.