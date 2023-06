Viih Tube explode o fofurômetro com novo vídeo da filha: ''Mãe de milhões''

AMOR! Viih Tube encanta ao mostrar as atividades sensoriais que estimulam o desenvolvimento da filha, Lua; veja

Alerta fofura! A influenciadora digital Viih Tube derreteu o coração dos seus seguidores neste domingo, 18, com um vídeo fofíssimo da filha, Lua, fruto do seu relacionamento com o ex-BBB, Eliezer. No feed do Instagram, a mamãe coruja se derreteu ao mostrar um momento de muita emoção ao lado da pequena, de apenas dois meses, e colecionou elogios.

Nas imagens, a artista aparece realizando uma série de brincadeiras sensoriais com a filha, para estimular o seu desenvolvimento. "A reação dela com o pezinho no feijão, não aguentei. Novo quadro: ATIVIDADES SENSORIAIS DA LUA! Esse é o primeiro vídeo com atividades pra 2 meses, conforme ela for se desenvolvendo vou fazendo novas atividades e compartilhando aqui!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs da família não pouparam comentários: "Genteeee eu tô amando essa versão mamãe da viih","Maternidade é isso, não é só ficar com o menino no colo, dar comida, trocar fralda e fazer dormir, é fazer parte do desenvolvimento e incentivar", "Vih Tube tá sendo uma mãe de milhões viu!", disseram.

No último sábado, a filha de Viih Tube deu um show de fofura e beleza em uma nova foto no colo da mãe. Usando uma roupa de tom marrom, a ex-BBB surgiu radiante com a menina vestindo um macacão de tom parecido de sua roupa.

Viih Tube detalha cuidados com a alimentação durante amamentação da filha

Viih Tube tem dividido várias etapas da maternidade com seus seguidores das redes sociais, e nesta quinta-feira, 8, ela deu detalhes sobre seus cuidados com a alimentação enquanto amamenta a filha, Lua, que nasceu em abril, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital e ex-participante do BBB 21 postou um vídeo mostrando alguns alimentos que consome durante as refeições, com variedades de fruta e sucos, e explicou que evita comer fritura.

"Minha alimentação amamentando, o ideal é estar saudável! Seguindo a minha médica, você não precisa ser radical e sair arrancando tudo, você sabe o que é porcaria e o que não é. Quando postei o vídeo de cólica muita mãezinha questionou o que eu estava comendo pra me ajudar. Quando eu estava grávida também ouvi muito 'você engordou porque chutou o pau da barraca' e não foi bem assim!", confessou ela.