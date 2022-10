Viih Tube explica sumiço das redes sociais: “Literalmente vivendo meu chá revelação”

A influenciadora Viih Tube revelou o motivo de seu sumiço das redes sociais e ainda deu detalhes sobre seu chá revelação que acontece semana que vem

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 20h58

Nesta sexta-feira, 7, Viih Tube (22) revelou o motivo de estar sumida de suas redes sociais. A razão? O chá de revelação do bebê que está esperando com o ex-BBB Eliezer (32).

“Gente eu tô supersumida. Eu tô literalmente vivendo meu chá revelação. Eu só pesquiso isso, fico o tempo inteiro vendo isso, chorando sobre isso, vendo revelação dos outros e chorando, criando ideias, fazendo coisas, pesquisando coisas, falando com os parceiros, porque já é semana que vem. E é por isso que tô meio sumida. Não sei, to vivendo uma bolha minha, daqui a pouco passa, eu acho”, comentou a participante do BBB 21 nos stories do seu Instagram.

A ex-BBB também comentou um pouco sobre como está sendo sua gestação: “Mas eu também tô com muito sono, só como e durmo”.

Ainda nesta sexta-feira, Viih deu mais detalhes do seu chá revelação que terá o tema BBB. A influenciadora gravou um vídeo para seu canal no Youtube onde mostrava o luxuoso salão de festas onde ocorrerá o evento.

Convite!

Na última quinta-feira, 6, Viih Tube revelou para seus seguidores detalhes do convite do chá revelação do primeiro filho.

Cada convidado receberá uma caixa com os dizeres "Tem BBBaby chegando" e dentro da caixa haverá chocolates com formatos de ursinho, mamadeira e chupeta.