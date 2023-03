Viih Tube explica decisão de manter privacidade da filha: 'Vou demorar para mostrar'

Em entrevista à revista CARAS, Viih Tube e Eliezer ainda falaram sobre os ataques que recebem nas redes

Chegando na reta final da gravidez, a influenciadora digital Viih Tube (22) e o ex-BBB Eliezer (32) contaram com exclusividade à CARAS Brasil como surgiu a decisão de expor menos a vida de sua filha,Lua. O casal foi alvo de muitas críticas desde o início do namoro ao anúncio da gestação e a youtuber mudou de ideia em relação a mostrar a filha nas redes. "Vou demorar para mostrar o rostinho dela, para fazer o relato do parto. Quero ter mais privacidade."

Viih explica que, apesar de ter criado um perfil no Instagram para sua filha antes do nascimento, a ideia não era usar a imagem da bebê para trabalhos de publicidade ou já começar uma carreira de influenciadora para a pequena. Seu intuito, na verdade, era mostrar relatos da gravidez para que os fãs pudessem acompanhar mais de perto o momento vivido por ela ao lado do namorado.

"Quis criar um perfil para ela, para atualizar os seguidores e registrar cada momento. Mas confesso que, hoje, lidando com tantos pitacos ao longo da gestação, eu não sei se teria tomado a mesma decisão", acrescenta. "Ela não tem como escolher os pais, mas vai acabar tendo essa vida pública. Vou tentar fazer com que ela entenda esse mundo."

Justamente por esta decisão, ela também optou não dar detalhes sobre o parto de sua primeira filha e também não irá revelar o dia do nascimento. "Não tenho nenhum cronograma como imaginam que os famosos têm. Não sei como vou reagir a tudo isso. Vou ter o meu tempo para mostrar tudo", completa a famosa, que acrescenta ter tido uma gestação tranquila em termos de saúde, apesar de todas as críticas e comentários que recebeu nas redes sociais.

"É exaustivo, me sinto pressionado o tempo todo para explicar todos os passos que damos. Tudo vira um circo. Eu evito ler comentários, mas quando sou julgado por coisas simples sobre a Lua, me sinto mal", desabafou Eliezer que recebeu críticas por não morar junto de Viih no início da gestação e também por optar não colocar seu sobrenome em Lua.

"As críticas nos fortalecem muito. Viramos terapeutas um do outro. Mas eu me machuco muito. Fui para a maternidade com a pressão alta, estressada por essas críticas. Qualquer coisa que fazemos ganha muita proporção. E dizem que, por eu ser pessoa pública, sou obrigada a aguentar isso, mas eu não sou", completou a influenciadora.