Viih Tube exibe ultrassom 3D e semelhança com a filha surpreende: “Eu!”

Prestes a completar seis meses, Viih Tube ficou chocada com detalhes do rostinho da filha Lua em ultrassom 3D

Na última segunda-feira, 30, a influenciadora e ex-BBB Viih Tube (22) encantou os seguidores nas redes sociais ao compartilhar registros do ultrassom 3D de sua primogênita Lua, fruto de seu relacionamento com Eliezer (32).

Em sua conta no Instagram, Vitória se derreteu ao publicar uma foto sua de quando era bebê e, em seguida, uma foto do ultrassom 3D de sua filha.

Prestes a completar seis meses de gestação, a youtuber ficou surpresa ao se deparar com as suas semelhanças no rostinho da herdeira.

Vale lembrar que Viih Tube e Elizer estão juntos desde junho de 2022. Lua, é a primeira filha do casal.

Ainda na tarde de ontem, Viih Tube encantou os fãs ao antecipar os detalhes luxuosos do quarto de maternidade que está preparando para Lua.

VEJA O STORY DE VIIH TUBE:

Foto: Reprodução/Instagram

QUARTINHO!

No último domingo, 29, Viih Tube surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao mostrar detalhes do futuro quarto da filha Lua.

A ex-BBB deu detalhes do quarto que está sendo reformado em seu apartamento. No teto, a mamãe de primeira viagem explicou como ficará a decoração: “Vai ter um céu estrelado aqui”. “Aqui tem todo o planejamento da equipe”, falou ao exibir a parede do quarto cheia de plantas.