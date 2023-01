Viih Tube exibe detalhes luxuosos do quarto da maternidade: “Está chegando a hora!"

À espera de Lua, Viih Tube antecipou detalhes do quarto da maternidade que está preparando para a herdeira

Nesta segunda-feira, 30, a ex-BBB e influenciadora Viih Tube (22) encantou amigos e fãs ao antecipar os detalhes do quarto de maternidade que está preparando para a primeira filha, Lua, que está prestes a chegar ao mundo.

À espera da menina, fruto do relacionamento com o também ex-BBB Eliezer (32), ela mostrou através do projeto arquitetônico que está com quase tudo pronto. "Nem acredito que está chegando a hora", escreveu ela na legenda do Storie.

Nas imagens, é possível observar com detalhes a decoração, que vai contar com caixas personalizadas, peças bordadas e objetos em crochê. Além disso, as cores do cômodo serão em tons de roxo, verde e marrom.

Ainda recentemente, Viih Tube e Eliezer decidiram encantar os seguidores ao abrir um álbum de fotos do ensaio gestante que fizeram no arquipélago de Fernando de Noronha.

VEJA O STORY DE VIIH TUBE:

Foto: Reprodução/Instagram

PODEROSA!

Na última semana, Viih Tube deixou os fãs encantados ao publicar nas redes sociais uma foto exibindo a barriga de grávida de sua primeira gestação.

Diante dos raios de sol,a futura mamãe de Lua surgiu posando com apenas um biquíni branco e pouca maquiagem.

Ao verem o registro, os fãs rasgaram elogios nos comentários. “Lindaa, a gravidez te deixou tão iluminada”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Já te disseram o quanto você está linda gestando a Lua?”.