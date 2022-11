Viih Tube exibe barriguinha de grávida em ruas de Nova York: ‘Rolê da Lua’

Passeando pelos Estados Unidos, Viih Tube aproveita passagem por Nova York para colocar a barriga para fora e levar Lua para um ‘rolê’

Nesta sexta-feira, 4, a influenciadora Viih Tube (22) decidiu colocar a barriga de grávida para jogo e levar a sua filha Lua, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer (32), para um passeio por Nova York, nos Estados Unidos.

“Um pouquinho do rolê da Lua em Nova York hoje”, disse a youtuber em uma publicação em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela ostenta sua barriguinha de grávida em pontos turísticos da famosa cidade norte-americana.

Nos comentários, o papai coruja se derreteu pelas fotos da amada. “Os amores da minha vida inteira. Amo vocês”, escreveu Eliezer. “Que linda”, exaltou a ex-fazenda Cinthia Cruz. “Olha a barriguinha dela! Que linda”, exclamou uma seguidora.

Vale lembrar que recentemente, mesmo antes de nascer, a pequena Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, atingiu a impressionante marca de mais de um milhão de seguidores em seu perfil oficial no Instagram criado pela mamãe. A bebê conseguiu a grande conquista sem mesmo ter saído de dentro de Viih, que comemorou muito ao descobrir o sexo do bebê.

Veja a publicação de Viih Tube com a barriguinha de grávida por lugares de Nova York:

Eliezer se confunde e compra passagem de avião com destino errado

Eliezer se confundiu e comprou uma passagem para New Jersey ao invés de Nova York na última terça-feira, 01. O ex-BBB estava com ViihTube em Miami, na Flórida. O famoso só reparou que a passagem estava errada quando ele já estava no aeroporto, e gravou alguns stories contando aos seus seguidores sobre sua situação. "Acho que comprei a passagem errada. Misericórdia", disse ele, ao ver a cidade no portão de embarque em que estava. Eliezer, mostrou aos seus fãs, sua passagem, e o destino estava como New Jersey: "Ferrou. A passagem não é para Nova York, gente", disse ele.