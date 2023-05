Viih Tube encanta em novo ensaio fotográfico com a filha, Lua: "Amor maior que tudo"

A mamãe de primeira viagem Viih Tube derreteu o coração dos seguidores com fotos inéditas da filha, Lua

Mamãe de primeira viagem, Viih Tube (22) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um novo ensaio fotográfico com a herdeira, LuaDi Felice, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer (32).

Para entrar no clima de seu primeiro Dia das Mães, a influenciadora aproveitou a data festiva para atualizar o feed de suas redes sociais com uma fofíssima sequência de fotos com a bebê na manhã desta sexta-feira,12.

Nas imagens, a pequena de apenas um mês posou deitadinha enquanto aproveitava um cochilo, e explodiu o fofurômetro. "Nunca pensei que poderia sentir um amor maior que tudo nessa vida, como meu amor pela Lua", declarou a famosa na legenda da publicação.

E claro que não demorou muito para os internautas lotarem os comentários. "Querida Viih, que fotos lindas, que seu primeiro dia das mães com a pequena Lua seja inesquecível! Muito amor para vocês duas", "Sua filha parece uma boneca, lindíssima", "Na 1º foto vemos vitória segurando o Eli", dispararam eles.

Vale ressaltar que Viih Tube fez questão de dar spoiler do próximo tema da festinha de mesversário da pequena."Cada mesversário um escolhe. Eu escolhi o primeiro. Ele que vai escolher o próximo. Ainda não sei, mas eu acho... Posso dar um spoiler, acho que é Xou da Xuxa", diz a mamãe.

Viih Tube expõe mudança no comportamento de Eliezer: ‘Não esperava’

Viih Tube abriu o coração durante um bate-papo com Ana Maria Braga no ‘Mais Você’ na última quinta-feira, 11, e se emocionou ao falar sobre a mudança de comportamento de Eliezer.

"Ele está sendo muito parceiro. Eu não esperava. Eu esperava que ele ia ser babão, mas viver a maternidade por igual comigo... eu fiquei muito feliz. [...] Eu dei muita sorte, Deus foi muito bom comigo. O tanto de fralda eu troco, ele troca, o tanto que eu não durmo, ele não dorme, o tanto que eu estou amamentando, ele fica assistindo", declarou.