Viih Tube encanta ao mostrar primeira amamentação de Lua: “Jamais esquecerei”

Influenciadora digital Viih Tube compartilha detalhes da primeira amamentação da primogênita Lua, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer

A nova mamãe Viih Tube (22) encantou os seguidores ao compartilhar um momento especial da maternidade. Nesta segunda-feira, 17, a influenciadora digital mostrou detalhes da primeira amamentação da primogênita, Lua, ainda durante o parto. A pequena nasceu no dia 9 deste mês e é fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer (33).

No vídeo, Viih, que precisou passar por uma cesárea, surge deitada na mesa de operação, e recebe a recém-nascida no colo. Ainda durante a cirurgia, a pequena começou a mamar e os papais babões se derreteram com a cena: “Ela é perfeita”, a influenciadora elogia a bebê. “Vai mamar muito, é?”, o ex-brother não contém a emoção.

Em seguida, a mamãe se derrete com a beleza da pequena: “Muito boazinha meu amor, e eu acho que ela me puxou, essa bochecha não engana a mãe”. Eliezer elogia: “Que bom, você é linda demais, maravilhosa, linda demais”, o influenciador digital exalta a beleza da esposa. Os dois se casaram em casa, durante a gestação.

Para finalizar, Viih se emociona: "Tô me sentindo nas nuvens, uma energia tipo assim, parece que na hora que ela nasceu eu olhei pra ela, foi um reconhecimento de alguém que eu não conhecia, mas que já amava muito, muito amor, tentando identificar o rosto pra eu decorar, um sentimento muito novo, parece que tô em êxtase, tô em paz, é muito linda”, ela concluiu.

Eliezer exibe Viih Tube ao lado da filha durante banho de luz

Eliezer dividiu com os seguidores nas redes sociais o dia em que receberam a notícia de que a filha Lua Di Felice foi diagnosticada com icterícia, uma condição comum em bebês. Pelos stories, o influenciador mostrou detalhes do banho de luz, procedimento padrão para tratar o problema da recém-nascida, que surge ao lado de Viih Tube na gravação.