Viih Tube e Eliezer tomam decisão drástica sobre criação de Lua: ‘Difícil administrar’

Ex-BBBs Viih Tube e Eliezer revelam tomada de decisão sobre criação de filha de dois meses de idade

Neste último sábado, 3, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 21Viih Tube usou suas redes sociais para revelarem que, após uma conversa séria, decidiram que vão contratar uma babá para ajudar com a criação de sua filha, Lua Di Felice, de quase dois meses de idade, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer.

“Logo vamos contratar, sim! Uma babá para me ajudar porque está sendo muita coisa para mim. Está me causando ansiedade e tá difícil administrar tudo! As duas empresas, publicidades, minhas redes, redes do babytube, e todo cuidado com ela”, começou a influenciadora digital, após responder uma caixinha de perguntas em seu perfil oficial no Instagram.

“Sei que vai ser difícil me adaptar com alguém cuidando da minha filha junto também, porque me acostumei desde o primeiro dia de vida dela a ser só a gente. Mas foi importante no começo porque aprendi muita coisa, aprendi a fazer tudo do nosso jeitinho. Nunca fui mãe, então, mesmo que tenha sido desafiador no começo, foi o momento que mais me ensinou”, completou Viih.

Vitória Moraes, mais conhecida como Viih Tube, é uma influenciadora digital e youtuber de 22 anos de idade, nascida no dia 18 de setembro de 2000, na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Ela ficou bastante famosa por conta de polêmicas ao longo de sua carreira, mas, alcançou o nível nacional ao ser uma participante marcante no Big Brother Brasil 21.

Eliezer desabafa sobre as crises de cólica da filha

O ex-BBB Eliezer contou que a família e os médicos decidiram investigar o problema de crises de cólica da pequena Lua. "Estamos fazendo vários testes para tentar identificar a razão das cólicas da Lua. Semana passada, por exemplo, tiramos todo o leite da alimentação da Viih para ver se parava, e nada. Estamos preocupados porque acho que não é normal todo dia ter crise de cólica. Ontem ela foi dormir com cólica e hoje acordou com cólica", desabafou ele.

