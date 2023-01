Viih Tube e Eliezer comparam gestação da primeira filha à fruta: "Um mamão"

Viih Tube exibe tamanho de barriga da gestação da primeira filha com Eliezer e a compara com mamão

Viih Tube (22) e Eliezer (32) compartilharam, nesta terça-feira, 10, uma foto comparando a barriga da ex-BBB com um mamão, avisando que a filha Lua, já está do tamanho da fruta.

Grávida, a influenciadora já avisou que não quer expor a contagem de meses, nem o dia do parto, tentando evitar paparazzi no hospital e garantir privacidade para a família nesse momento.

No entanto, após a legenda: "Mamãe e papai, eu já sou do tamanho de um mamão", os fãs e seguidores do casal começaram a fazer as contas e usar a internet para comparar as semanas.

Mensagens como: "Lua vem em abril", "Eu como todas as gestantes já sabemos então de quantas semanas lua está. Pois para cada semana de gestação tem um alimento" ou "Mamão são seis meses de gravidez hein" e "Só por você dizer que tá do tamanho de um mamão, já dá pra saber quantos meses você tá, Viih", foram vistas na publicação da foto.

Viih Tube desabafa sobre reprovação em testes para atuar: "Frustração"

Viih Tube conversou nas redes sociais sobre as vezes em que foi reprovada em testes de atuação. Ela foi sincera ao dizer que já se sentiu frustrada em algumas situações, mas refletiu sobre a importância de enxergar o aprendizado em cada experiência.

"Ano passado, eu fiz quatro testes e passei em um, que foi (o filme) 'Doce Família'. Alguns testes, sou eu mesma que vou atrás. No ano passado, fiz um que foi por etapas. Peguei um amor pela personagem e pela história. Estava muito focada em dar o meu melhor... passei (até a quarta etapa) e aí não passei mais", revelou a ex-BBB.

Em seguida, a artista dividiu um conselho com os fãs: "De início, o 'não' é uma frustração, mas depois faz você melhorar muita coisa, virar uma fênix, aprender, tirar uma lição daquilo. E faz parte demais. De muitos, um você vai conseguir. Às vezes, nenhum. O 'não' ensina mais do que a gente imagina", declarou.