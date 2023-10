Viih Tube diverte web com reações de Lua Di Felice ao experimentar novas frutas

Lua Di Felice apareceu em vídeo comendo abacaxi, mamão, maracujá, morango entre outras frutas, e reações hilárias encantaram os seguidores

Viih Tube divertiu os seus fãs nesta sexta-feira, 20, com um novo vídeo publicado em suas redes sociais sobre a evolução alimentar da filha, Lua Di Felice. Nas imagens, a pequena, que é a primeira da youtuber com o ex-BBB Eliezer, aparece reagindo ao experimentar novas frutas e divertiu a web com as suas caras e bocas ao experimentar novos sabores.

Lua Di Felice aparece experimentando abacaxi, maracujá, morango, uvas, mamão entre outras frutas. Algumas a garotinha gostou, mas outras ela absolutamente rejeitou e fez caretas nas imagens. Viih misturou o método BLM (Baby-Led Weaning, que quer dizer “desmame guiado pelo bebê", e outras em que ela dá a fruta na boquinha de Lua, porque se sentia mais segura.

"As melhores caretas são do morango e uva KKK Provando frutas com ranking no final. E qual será que foi a favorita? Comenta qual é a do seu filho aí", disse Viih Tube na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação os internautas se divertiram com as reações da pequena: “Não posso crer que ela não gostou de morango hahahahah”, comentou a atriz Larissa Manoela, “A cara dela “cadê meu leite docinho?? Que tanto de sabor diferente”, apontou uma, “As caras e bocas dela são as melhores”, comentou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Vale lembrar que Lua, que está com seis meses, começou sua introdução alimentar aos cinco meses e a mamãe coruja compartilhou todos os momentos do processo.

