Viih Tube despista sobre data de nascimento de Lua: "Quero evitar"

Viih Tube disse que a internet é um local de energias negativas, por isso, ela prefere guardar segredo

Viih Tube (22) respondeu algumas perguntas na noite desta quarta-feira, 04, por meio de seu perfil no Instagram.

Entre elas, a influenciadora digital falou sobre a data prevista para o nascimento de Lua, a sua primeira filha, fruto do relacionamento com o ex-BBB, Eliezer (32).

Nos stories, Viih Tube disse que está guardando essa informação porque prefere que a data de nascimento da filha seja celebrada apenas pela sua família, sem a especulação da internet.

“Gente, eu não estou falando quantas semanas eu estou, ou para quando a Lua é ou o signo dela, porque eu quero que seja uma época desprendida, quero que seja algo meu e da minha família. Quero evitar paparazzi na porta, quero que seja algo bem especial mesmo, só nosso”, começou.

Na sequência, a ex-BBB falou também que acredita muito em energia e isso também faz com que ela prefira guardar segredo sobre o período da sua gestação.

"Sei que tem muita gente aqui que torce para o nosso bem, mas tem muita energia ruim na internet. Eu acredito que emana tudo que a gente conta antes de acontecer(...) Se com viagens eu fazia isso, imagina com o nascimento da minha filha. Depois que nascer eu compartilho com vocês sobre o parto, explicou.

Eliezer posta com Viih Tube e reflete sobre nova fase

Também pelo Instagram, Eliezer avaliou o seu último ano com Viih Tube. "Toda virada de ano pra mim é ponto final, na minha cabeça sempre foi “a última página de um livro para começar uma história completamente nova com o mesmo protagonista (no caso eu)” e esse ano a sensação foi totalmente diferente. 2022 foi como uma p*rrada no meu peito e como já diziam “somente as p*rradas da vida são capazes de ensinar a quem sabe tudo” esse ano aprendi a amar meus piores dias porque eles que me trouxeram os maiores aprendizados", começou.