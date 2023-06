Viih Tube desabafa sobre maternidade após sofrer apagão: “Cheguei no meu limite”

Preocupada com a saúde da filha, Viih Tube relata apagão por cansaço e faz desabafo sincero nas redes sociais

A influenciadora digital Viih Tube teve uma noite difícil na última quinta-feira, 16. Preocupada com a saúde da filha, Lua di Felice, a ex-BBB usou as redes sociais para desabafar sobre as dificuldades da maternidade. Em meio ao relato, Vitória confessou que teve um apagão por causa do cansaço extremo.

Abatida, Viih apareceu nos stories do Instagram para desabafar: "Estou um caco. Para vocês terem noção, eu nem lembro o que aconteceu. Deu um apagão na minha cabeça. Eu cheguei no meu limite de exaustão”, a influenciadora relatou. É que a bebê está com dificuldades para dormir há alguns dias.

Viih ainda revelou mais detalhes do episódio: "Era mais ou menos 1h30 da manhã o Eli e a babá, que inclusive é um amor, perceberam que eu estava destruída e falaram que eu não estava aguentando. Eu não respondia, não falava, eu estava meio assim esquisita.", ela contou que recebeu o apoio do marido, o ex-BBB Eliezer.

"Ela mamou o complemento inteiro, então não tinha mais fome, e eu simplesmente apaguei. Não lembro nem de deitar na cama, não lembro de nada. Apaguei e acordei agora. Ela conseguiu dormir, mas meu instinto de mãe diz que é alguma coisa. Vou descobrir o que é”, Vitória complementou.

A influenciadora ainda contou que acredita que Lua possa estar com desconfortos por conta do refluxo: "Como ela está inclinadinha, ela dorme melhor, parece que fica voltando alguma coisa. Ela acordou agora, fazia muito tempo que ela não dormia muito tempo.", ela relatou e se emocionou ao ouvir o choro da recém-nascida.

Vale lembrar que a pequena Lua tem apenas dois meses de vida. A bebê chegou ao mundo no último domingo de páscoa, em 09 de abril, fruto do relacionamento de Vitória e Eliezer, que se conheceram após o reality show da Globo, o Big Brother Brasil.

Viih Tube mostra noite difícil com a filha Lua:

Durante esta semana, Viih Tube mostrou que a filha recém-nascida Lua estava com alguns probleminhas de saúde e passou por apertos durante a noite. Pelas redes sociais, a loira fez alguns relatos reais sobre a maternidade e desabafou sobre a preocupação com a pequena.