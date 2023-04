Viih Tube desabafa sobre amamentação: ‘Tenso, tá?’

Influenciadora Viih Tube revela lado adverso da amamentação depois de dar à luz

Nesta quarta-feira, 19, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 21, Viih Tube (23), usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre maternidade. A mamãe de Lua, fruto de seu relacionamento com o influenciador e ex-brother do BBB 22, Eliezer, decidiu expor o lado negativo da amamentação.

"Gente, amamentação é tenso, tá? É a coisa mais linda ela mamando quando passa a dor, e é essa imagem que me dá forças para não desistir”, começou a explicar a mais nova mamãe, na publicação que fez em seu stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Os olhinhos dela me olhando, com a mão no meu peito e sendo o lugar que ela fica mais em paz, porque o começo, os primeiros quinze dias, é de muita dor, sensibilidade, no meu caso até fissura. Mas não vou desistir, vamos passar por isso!”, completou a youtuber, confiante de que logo tudo melhorará.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)



Filha de Viih Tube e Eliezer tem babá? Ex-BBB explica decisão do casal após o nascimento da filha

Por meio de um post nos stories do Instagram, Eliezer explicou a decisão de não ter uma babá em casa para auxiliar nos cuidados da filha recém-nascida. “Vocês que estão perguntando porque não estamos filmando a babá é porque não temos babá! Decidimos viver a maternidade full time do nosso jeito. Achamos importante ter essa troca/vivência como um casal e com a nossa filha”, íniciou ele.