Viih Tube comenta decisão de mostrar rosto de filha pela primeira vez

Influenciadora Viih Tube posta vídeo no qual Lua aparece pela primeira vez e youtuber explica

Nesta quinta-feira, 4, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 21Viih Tube (22) usou suas redes sociais para mostrar pela primeira vez o rosto de sua filha com o influenciador e ex-brother Eliezer (33), Lua Di Felice. Em algumas fotos e vídeos, a loira decidiu compartilhar a identidade completa da pequena.

Já em um perfil de fofocas no Instagram, a influenciadora digital decidiu deixar um comentários falando sobre o fato de mostrar o rosto de Lua: “Aos pouquinhos vou mostrando ela”, declarou a ex-participante do BBB 21. Há um tempo, Viih falou sobre o receio de exibir o rostinho da pequena, durante uma conversa com MC Loma, que é mãe de Melanie.

“Ela [Loma] disse que foi a melhor coisa [...] Na primeira semana, tive um surto de preocupação, comecei a ter medo de tudo. De verem ela, de saber de tudo dela. Fiquei com medo, porque o mundo está perdido”, revelou a youtuber. Então, nesta quinta-feira, 4, Viih compartilhou um clique no qual Eli aparece dando banho na filha, marcando a data de um ano desde que conheceu o marido.

"Hoje / 1 ano atrás. Faz 1 ano que nos conhecemos pessoalmente, pra você era só um trabalho juntos, pra mim, já era um gato que eu queria ficar e não se tocava. Saímos do trabalho, fomos pra After e numa brincadeira de “verdade ou desafio” perguntaram “É verdade que você ficaria com alguém da roda?” E você logo “A vitória”. Eu fiquei tipo “gente amém ele se tocou", iniciou ela.

E prosseguiu, contando como se conheceram: "E se me contassem naquele dia “ah esse cara que você ficou hoje, vai ser pai da sua filha, vocês vão casar, comprar uma casa juntos, dividir a vida e tudo isso em 1 ano”. Eu nunca acreditaria, e nunca acreditaria que seria TÃO perfeito e incrível como tá sendo", continuou.

Por fim, ela se declarou para o amado com todo seu romantismo: "Você é o cara mais incrível que já conheci, o melhor pai que eu podia dar pra minha filha e o melhor esposo que eu poderia ter! Sem contar que é o cara mais gostoso, engraçado, inteligente, criativo, paciente, gentil, parceiro que já conheci na minha vida, e agora é meu esposo! Aí Deus eu merecia tudo isso mesmo?", finalizou ela ao compartilhar os registros em que aparecem agarradinhos em diversos momentos.