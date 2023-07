Viih Tube começa processo de preparação para levar Lua para o trabalho

Influenciadora Viih Tube revela que irá passar o dia na TV Globo e que a bebê estará a acompanhando

Nesta terça-feira, 4, a influenciadora digital e youtuber Viih Tube revelou que sua filha, Lua Di Felice, fruto de seu relacionamento com o ex-participante do Big Brother Brasil 22, Eliezer, acompanhará a mamãe em um dia de trabalho na rua.

Através de suas redes sociais, a ex-participante do Big Brother Brasil 21 explicou que vai passar o dia inteiro na TV Globo e que a bebê estaria fazendo companhia para ela para poder seguir com a amamentação de forma regular.

“Tentei fazer ela pegar a mamadeira para não ter que me acompanhar nos trabalhos, mas não pegou de jeito nenhum. Acho que é um processo. E como tenho trabalho lá hoje, a Globo preparou um cantinho para ela”, explicou Viih. Recentemente, a influenciadora revelou que voltou a ter fissuras em seu mamilo, com dores na região.

Viih Tube fala sobre dores durante amamentação de Lua, sua primeira filha

Viih Tube contou que tentou alguns métodos para evitar a dor, como amamentar com o outro seio, com a mamadeira ou, ainda, com o bico de silicone, mas nada resolveu os problemas. Ela também contou que o machucado ainda está inflamado e que passou o fim de semana tentando resolver o problema com a ajuda de seu marido. "Parece que eu voltei há três meses, que, quando ela pedia para mamar, eu chorava junto", desabafou Viih.

"É bem difícil. Eu fico pensando que me cobro e me culpo, mas olhando de outro aspecto, eu sou muito guerreira e tenho que ter orgulho de mim, sim", explicou a influenciadora digital. "Eu não tenho muita produção de leite. Nem a produção suficiente de leite eu tenho. Eu tenho que complementar com a sonda, porque meu peito produz 50ml no máximo e um bebê da idade dela mama quase 200ml", concluiu a mamãe de primeira viagem.

