Viih Tube choca ao mostrar ensaio de 6 meses da filha: ''Perfeita''

Antes de primeira viagem internacional com Lua, Viih Tube choca ao mostrar a pequena em ensaio fofíssimo de seu sexto mês

A filha de Viih Tube e Eliezer, Lua, deu um show de fofura em novas fotos. Neste domingo, 22, a influenciadora digital mostrou registros do ensaio de seis meses da herdeira e chocou com tanta fofura.

Em um cenário de salão de beleza, a primogênita dos ex-BBBs, que já conquistou seu primeiro milhão na conta no banco, apareceu com uma roupa como se tivesse fazendo o cabelo. Sorridente, Lua roubou a cena com seu carisma.

"Aí aí dia de cabeleleila pra ficar linda pra minha primeira viagem internacional essa semana. Fotinhos dos meus 6 meses do meu acompanhamento mensal, gostaram do tema?", escreveu Viih Tube. Nos comentários, os internautas babaram. "Perfeita", disseram. "Meu deus", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, a influenciadora revelou que está fazendo exames de coração para descobrir se está com alguma doença no órgão. “Faz mais ou menos um mês que estou tendo algumas palpitações no coração. Parece que o coração erra os batimentos e volta. Nessa última semana isso ficou muito forte, fui para o hospital e fiz uma bateria de exames”, iniciou em um vídeo.

A festa de seis meses de vida de Lua

Viih Tube e Eliezer abriram o álbum de fotos do sexto mesversário da Lua Di Felice, a única filha do casal, que ganhou uma festinha com toda a decoração e os looks inspirados na Família Dinossauro; o evento aconteceu no dia 9 de outubro.

Nos cliques podemos ver que o ex-BBB se fantasiou de Dino da Silva Sauro, Viih Tube de Charlene da Silva Sauro e Lua de Baby Sinclair. "Família Dinossauro. O baby chegou pra comemorar 6 meses! Fazemos tudo por você nossa princesa, é uma delícia te ver dar risada das nossas fantasias e comemorar mais um mês de vida!", escreveram os influenciadores na publicação em conjunto.

A criatividade do casal mais uma vez gerou uma chuva de elogios de seus seguidores na publicação: “Vocês se superam a cada tema, esse mês foi demais”, elogiou, “Mano isso foi a minha infância socorro a lua tá muito fofa não dá”, comentou outra, “A Lua fica linda de todo jeito e personagem, essa família arrasa”, declarou um terceiro seguidor.