Viih Tube celebra nova fase: "Nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria que minha família seria tão perfeita"

Aos 22 anos, Viih Tube curte gravidez e reflete sobre a família que está criando ao lado de Eliezer

Grávida de uma menina, Viih Tube (22) compartilhou um registro encantador no Instagram. Na imagem, a influenciadora digital aparece acariciando a barriguinha enquanto é cercada por seus pets.

Viih Tube decidiu curtir o dia em família: ao lado de Eliezer (32) além de claro, a pequena Lua, nome escolhido para a primeira filha dela.

"Nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria que minha família seria tão perfeita assim, com tanto amor, tanta leveza, obrigada meu Deus, você caprichou. No caso o Eli tava fazendo a foto", escreveu.

"Acho lindo quando é nítido assim que a pessoa estar realizando um sonho, estar vivendo cada momento e transmitindo felicidade", comentou uma fã.

"A Viih será uma ótima mãe, é nítido um carinho que ela fala da filha antes mesmo de nascer. Lua terá grande mamãe", disse outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Ivete Sangalo dá conselhos sobre maternidade para Viih Tube após show

Viih Tube se encantou com a cantora Ivete Sangalo (50) depois de acompanhar um show dela e receber conselhos sobre a maternidade logo após.

Em uma foto com a cantora, Viih rasgou elogios. "Gente, essa mulher simplesmente é uma das artistas mais humildes que já conheci, uma pessoa simples. Ela é de verdade, merece cada bênção na vida dela", começou ela.

Viih então contou a experiência que teve com a cantora, atenciosa mesmo cansada. "Ela simplesmente parou por uns 30 minutos pós show, cansada, para aconselhar a gente com a nossa primeira filha. Ela foi perfeita, e saiba que nunca vou esquecer de nenhuma palavra", escreveu a loira.

Durante o show, a cantora chegou a fazer brincadeiras afiadas com os dois. Falando com a ex-BBB, Sangalo olhou para a barriga dela no palco e disse: “Agora diga que não fud*u. Isso aqui é a maior prova que a pessoa fud*u. É ou não?”, se referindo ao ato sexual que deu origem ao bebê.