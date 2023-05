Viih Tube atualiza sobre a saúde da filha, Lua: 'Ela não estava muito legal'

Após a filha passar por exames médicos, Viih Tube conta como a herdeira passou a noite

A influenciadora digital Viih Tube atualizou seus fãs sobre a saúde da filha, Lua, fruto do casamento com o ex-BBB Eliezer. Nesta semana, os pais contaram que a bebê está sofrendo com crises de cólica e passou por exames para saber o que está acontecendo. Assim, a influencer decidiu contar como a filha passou a noite.

Viih tranquilizou os fãs ao contar que a filha está bem melhor e dormiu por várias horas sem sentir dor na barriguinha. “Oito horas, até perguntei para a pediatra se tudo bem”, disse ela, que relembrou como a filha estava no dia anterior. “Ela não estava muito legal nos últimos dias. Muita cólica, chorando muito, não conseguia descansar nem dormir durante muitas horas. Estava perturbada mesmo, deu muita dó”, afirmou.

Com as longas horas de sono, Viih Tube contou que a filha mamou muito bem ao acordar. “Como ficou oito horas dormindo, meu peito acumulou mamada. Estava explodindo, nunca vi meu peito tão cheio. Na hora que eu fui dar o peito para ela, ela esvaziou. Bebeu tudo, soltou e não quis mais. Ficou satisfeita só com meu peito, sem sonda. Foi muito gratificante”, declarou.

Eliezer desabada sobre as crises de cólica da filha

O ex-BBB Eliezer contou que a família e os médicos decidiram investigar o problema de crises de cólica da pequena Lua.

"Estamos fazendo vários testes para tentar identificar a razão das cólicas da Lua. Semana passada, por exemplo, tiramos todo o leite da alimentação da Viih para ver se parava, e nada. Estamos preocupados porque acho que não é normal todo dia ter crise de cólica. Ontem ela foi dormir com cólica e hoje acordou com cólica", desabafou ele.