Viih Tube abre o coração sobre se sentir estranha ao sair sem filha

Influenciadora Viih Tube desabafa sobre sair de casa sem sua filha, Lua di Felice

Nesta terça-feira, 25, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 21Viih Tube usou suas redes sociais para desabafar. A criadora de conteúdo contou para seus seguidores que ainda não se sente confortável em sair de casa sem a companhia de sua filha, Lua di Felice, de três meses, fruto de seu relacionamento com o influenciador digital e ex-participante do Big Brother Brasil 22, Eliezer. A loira afirmou que tem ansiedade longa da pequena e se sente estranha.

“Foi muito difícil sair de casa. Achei que seria um super momento meu, para eu fazer algo para mim, mas na verdade fiquei ansiosa e pensando na Lua o tempo inteiro. Alguns trabalhos que acho seguros, até hoje levo ela junto, mas outros não dá. É um aprendizado, mãe de primeira viagem, mas fico com um vazio dentro de mim, como se um pedaço meu estivesse faltando. Muito estranho, e uma saudade muito forte, como se fizesse dias que eu não a visse”, explicou Viih, através de seu perfil oficial no Instagram.

Viih aproveitou para revelar também que deseja ser mãe mais uma vez. “Eu e Eli temos vontade de ter mais um filho. Quero muito viver mais uma gravidez. Eu amei muito ser grávida, mas quero curtir a Lua, não quero ter o sentimento de não ter aproveitado os primeiros momentos dela. Também temos vontade de adotar. Quem sabe, então, três filhos?”, comentou.

Viih Tube revela problema com cirurgia

A influenciadora digital Viih Tuberevelou que descobriu que quase não conseguiu realizar seu sonho de amamentar sua filha, Lua di Felice, de três meses, fruto de seu relacionamento com o influenciador digital e ex-participante do Big Brother Brasil 22, Eliezer. A ex-sister foi alertada por um médico que poderiam haver algumas implicações por conta das cirurgias que fez aos 16 e 18 anos: uma areoloplastia e uma mastopexia.

“Foram das cirurgias muito invasivas e muito nova, num momento em que o peito está se desenvolvendo ainda. Ele falou 'você tem que dar graças a Deus que sai leite porque, com toda essa invasão, era para nem sair'. Não foi simplesmente o silicone, que não atrapalha a amamentação quando é bem feito”, explicou.

