Travessia: Brisa recebe ajuda inesperada para desvendar mistério do DNA

Nos próximos capítulos da novela Travessia, da Globo, Brisa (Lucy Alves) vai desvendar o mistério que envolve o seu DNA. Na história, ela foi acusada de não ser a mãe biológica de Tonho (Vicente Alvite) por causa do resultado negativo do exame de DNA em várias tentativas. Porém, ela vai receber uma ajuda para descobrir a verdade sobre o seu exame.

Nas cenas, segundo a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, a vida de Brisa vai mudar nos próximos capítulos. Ela vai reatar o namoro com Oto (Romulo Estrela). Eles voltam a ficar juntos e a mocinha engravida. Nos capítulos do final de abril, ela descobre que está esperando o nascimento de uma menina.

Com a chegada do novo bebê, Brisa receberá ajuda para desvendar o mistério do seu DNA. Bia (Clara Buarque) é quem vai perceber que a mocinha é uma mulher quimera, que acontece quando a pessoa tem mais de uma sequência de DNA em seu corpo . Vale lembrar que Bia é a ex-noiva de Oto. Os dois vão se separar quando ela perder a paciência com a proximidade dele com Brisa.

Confira o resumo dos capítulos de Travessia no período de 13 a 15 de abril:

Capítulo 160 - Quinta-feira, 13 de abril

Cidália e Guida comemoram a prisão de Ari. Laís avisa a Brisa que ela não tem mais direito algum sobre Tonho. Chiara visita Ari na cadeia, com a intenção de humilhá-lo. Gil avisa a Núbia que Ari foi preso. Helô e Yone conversam sobre um novo caso do pedófilo que se faz passar por Bruna, enquanto ninguém imagina que Karina está sob as ameaças do criminoso. Gil conta a Ari que o Juiz decidiu que Tonho ficará em um abrigo até Núbia chegar ao Rio. Ari pede a ajuda de Dante para cuidar de Tonho. Cidália cobra de Gil as folhas em branco assinadas por Guerra que ele ficou de encontrar. Tonho abraça Dante e Guerra, assim que os vê no abrigo.

Capítulo 161 - Sexta-feira, 14 de abril

Dante e Guerra demonstram amor a Tonho e reconhecem que Ari decepcionou a ambos. Gil hesita em entregar a Cidália a pasta com as folhas assinadas em branco por Guerra. Silene grava um vídeo pedindo desculpas pelo que fez. Núbia resgata Tonho no abrigo. Ari é libertado. Chiara conversa com o casal para quem ela pensa em doar a criança quando nascer. O Juiz cancela o casamento de Bia e Oto, por causa de uma brincadeira da noiva. Pilar e um comparsa planejam sequestrar Helô. Chiara diz a Moretti que sabe que ele roubou a noiva do seu pai, no momento em que ele se apresenta à jovem.

Capítulo 162 - Sábado, 15 de abril

Moretti afirma a Chiara que o filho, que dizem ser dele, pode ser de Guerra. Vandami conta a Brisa que Oto não se casou. Helô diz a Stenio que pensa que Moretti esteja sendo chantageado pela pessoa que contratou para colocar a bomba no carro do Guerra. Núbia entrega a Guerra o dinheiro da venda de sua loja como parte do pagamento das ações que Ari roubou do empresário. Guerra manda Cidália providenciar a compra da loja de Núbia. Laís conta a Isa e Monteiro que Theo foi reprovado. Laís retira o computador de Theo. Oto encontra Brisa.