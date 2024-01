Tranquilidade: após turbulência, Bruna Biancardi surge com Mavie nos braços

Bruna Biancardi surge com Mavie nos braços em clique inédito; beleza da pequena roubou a cena

A mamãe Bruna Biancardi deixou os seguidores impressionados ao exibir um momento fofíssimo ao lado da herdeira, Mavie. Nesta quarta-feira, 3, ela acordou cedo para cuidar de sua filha com Neymar Jr.

Após a amamentação, a influenciadora posou com a herdeira nos braços e encantou ao exibir a beleza da filha. "Sonequinha da manhã", disse ela que apareceu com o semblante tranquilo na foto.

Mavie é a primeira filha da jovem e nasceu em outubro. Ela é fruto do turbulento relacionamento da influenciadora com o craque, que chegou ao fim recentemente após meses de especulações e rumores nas redes sociais.

Ontem, a influenciadora tomou uma atitude e deixou de seguir Neymar Jr após a revelação de que ele supostamente será pai pela terceira vez. Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que ela decidiu se afastar das redes sociais do jogador. Em setembro do ano passado, a influenciadora deixou de seguir o time de futebol do craque depois que ele foi flagrado em uma balada na Espanha acompanhado de mulheres, antes deles anunciarem o fim do relacionamento em novembro.

Veja:

Bruna Biancardi com Mavie

Mãe de Neymar publica reflexão após suposta gravidez envolvendo o filho; veja

A empresária Nadine Gonçalves reagiu com um desabafo nas redes sociais após os rumores de que seu filho, Neymar Jr, seria pai pela terceira vez. Em um longo texto creditado ao papa Francisco, ela refletiu sobre "família". Até o momento, nenhum membro da família do craque se pronunciou oficialmente sobre os boatos que estão circulando.

Mas a publicação de Nadine deixou os seguidores com a pulga atrás da orelha. Vale mencionar que apesar do unfollow em seu ex-namorado, Bruna ainda segue sua ex-sogra e também sua ex-cunhada, a influenciadora digital Rafaella, em seu perfil oficial no Instagram. O desabafo gerou muitos comentários.