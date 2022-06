Tom Hiddleston e Zawe Ashton vão ser pais pela primeira vez

Após noivado, ator Tom Hiddleston e atriz Zawe Ashton estão esperando o primeiro filho

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 08h14

O ator Tom Hiddleton (41), de Thor (Disney) vai ser papai! A atriz Zawe Ashton (37), noiva do intérprete do vilão Loki nas produções da Marvel, revelou sua gravidez ao mundo na noite da última quarta-feira, 29.

A artista inglesa foi fotografada durante passagem pelo red carpet do evento de lançamento de Mr. Malcolm's List (2022), produção de época estrelada por ela ao lado da atriz Freida Pinto (37).

Discretos sobre a vida pessoal, o Page Six relatou ter entrado em contato com representantes do casal, mas os dois ainda não são se pronunciaram em público sobre a gestação, pelo menos até o momento.

O casal do momento é extremamente discreto. Os dois estão em um relacionamento desde 2019 e confirmaram seu noivado no início deste mês, após meses de especulação. “Estou muito feliz”, disse o ator em entrevista ao Los Angeles Times.

