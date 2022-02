Titi Müller registra primeira aula de natação do filho: ''Meu sereinho''

Apresentadora Titi Müller encanta internautas com vídeos da primeira aula de natação de Benjamin

09/02/2022, às 12h27

Na última terça-feira, 8, Titi Müller (35) explodiu o fofurômetro ao mostrar o filho, Benjamin (1), se divertindo na primeira aula de natação!

Pulando na piscina junto do filho, a apresentadora brincou bastante ao lado do herdeiro e suas boias e fez o maior sucesso na web.

“Hoje foi o dia do meu sereinho começar a bater a cauda profissionalmente! A primeira aula de natação nessa idade é sempre uma caixinha de surpresas, ou melhor, uma montanha-russa, entrando desconfiado e saindo da piscina sob protestos de querer ‘bincá mais’”, escreveu ela na legenda do post.

Logo os fãs apareceram para fazer elogios. “Ele é tão lindinho”, disse um. “Como cresceu rápido”, notou outro. “Coisa mais fofa”, declarou mais um.

Mamãe coruja, a ruiva já havia revelado a verdadeira paixão do menino pela água com registros para lá de encantadores na hora do banho.