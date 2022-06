Titi Müller mostra detalhes da festa de aniversário de Benjamin

Titi Müller compartilha registros da festinha de aniversário de seu filho, Benjamin

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 13h27

Neste final de semana, Titi Müller (35) estava em festa -literalmente!

Isso porque, no último sábado, 11, o filho da apresentadora completou mais um aninho de vida.

Ainda em êxtase com a primeira grande festinha de Benjamin (2), que completou 1 ano durante a pandemia, ela decidiu mostrar um pouco de como foi a comemoração.

Em seu Instagram, a mãe-coruja publicou uma sequência de registros da decoração e dos convidados especiais.

“Mais um pouquinho do Benjafest e todo mundo que ajudou a fazer a festa mais linda do universo. Obrigada por estarem com a gente nesse momento tão especial”, escreveu na legenda.

Vale ressaltar que Gentil Nascimento, novo namorado da ruiva, marcou presença no evento e até se vestiu de astronauta para combinar com o tema da festa.

Confira as fotos da festa de aniversário do filho de Titi Müller: