Thiago Oliveira anuncia que será papai pela primeira vez

Apresentador do É De Casa, Thiago Oliveira comemora a gestação da noiva: 'Filho(a), nossa família já te ama tanto'

O apresentador Thiago Oliveira, do programa É De Casa, da Globo, será papai! Nesta quarta-feira, 23, ele contou que a noiva, Bruna Matuti, está grávida do primeiro filho do casal.

No Instagram, os dois mostraram uma foto do ultrassom do bebê e falaram sobre a alegria de receber o novo integrante da família.

"Há 3 meses vivemos um novo mundo, de todos os dias dar bom dia , tarde e noite para esse milagre de Deus na barriga da mamãe mais linda desse mundo. Há 3 meses vivemos o maior sonho das nossas vidas com um frio na barriga diferente, com um foco diferente e com propósitos profissionais muito maiores do que já tivemos. Dizer que estamos felizes é muito pouco diante do maior presente das nossas vidas", afirmaram.

Logo depois, eles completaram: "Filho(a) nossa família já te ama tanto, que quando você chegar será a maior festa de todos os tempos! Venha com saúde, amor e abençoado(a) por Deus e Nossa Senhora Aparecida, beijos do Papai e da Mamãe".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Oliveira (@thioliveiras)

Noivado de Thiago Oliveira e Bruna Matuti

O noivado de Thiago Oliveira e Bruna Matuti aconteceu durante o jantar de aniversário dela. Em um restaurante, o rapaz pegou um anel de noivado e fez o pedido especial.

Nas redes sociais, ele mostrou as fotos do momento e apareceu emocionado ao lado da amada. "Sobre um sábado de amor, aniversário, surpresas e pedido. Parabéns amor @brunamatuti. Minha amiga, sócia, esposa... Feliz Novo Ano, nova vida, saúde e sucesso! Te Amo", disse ele.