Theo, filho de Sorocaba e Biah Rodrigues, se diverte em fonte d'água durante visita a parque aquático

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 13h32

Na última terça-feira, 25, Sorocaba (41) e Biah Rodrigues(26) decidiram usar as redes sociais oficiais do filho, Theo (1), para exibir um momento divertido que o pequeno viveu durante uma visita que a família fez a um parque aquático.

Nos cliques publicados na conta do menino, ele aparece se divertindo muito em uma fonte de água, se molhando completamente e se refrescando do calor que estava no local.

Na legenda, os papais babões escreveram: "Sobre adorar uma bica..."

Rapidamente, os seguidores do pequeno passaram a comentar no post: "Tão bom ser criança .. muito feliz esse Theozinho", escreveu um. "É muita fofura!", disse outro. "Coisa mais linda! Sou apaixonada por esse príncipe!", falou um terceiro.

Dia de sol com a família

Biah já havia usado suas próprias redes sociais para exibir alguns cliques que fez durante o passeio da família no parque aquático.

A influenciadora mostrou momentos divertidos que viveu com o marido, Sorocaba e com os filhos, Theo e Fernanda (2 meses), enquanto eles curtiam o dia ensolarado.

Confira os cliques de Theo, filho de Sorocaba e Biah Rodrigues, se divertindo em uma fonte d'água em um parque aquático: