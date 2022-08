Thales Bretas celebra aniversário do filho, Gael, fazendo vídeo em homenagem ao herdeiro

Thales Bretas celebrou os 3 anos do filho, Gael, exibindo lindas fotos que fez ao longo da vida do menino, incluindo momentos com Paulo Gustavo

Esta terça-feira, 16, está sendo um dia de muita alegria para Thales Bretas (33)! Isso porque Gael, filho dele com o humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021), está completando 3 aninhos de vida. Para celebrar essa data tão especial, o médico publicou um vídeo em homenagem ao herdeiro, onde ele lembrou fotos ao longo da vida do menino.

No vídeo, com a trilha sonora de Parabéns, de Caetano Veloso, Thales colocou fotos desde o nascimento do pequeno, passando pela fase mais bebê, até os dias mais atuais, sempre fazendo questão de mostrar momentos que ele viveu com o pai, Paulo Gustavo, que faleceu em 2021.

Na legenda, o papai babão não se aguentou e se declarou para o menino: "Gael, meu amor! Você chegou como um sopro… rápido até pra nascer! Já nasceu de olhos abertos, atento pro mundo, super observador… e assim é até hoje! Você é valente, independente, gosta de explorar tudo sem grandes medos… mas ainda pergunta pro papai se pode! Eu quase derreto… você é amoroso, desconfiado, expressivo, e sua alegria contagia todo mundo ao seu redor!"

"Super parceiro do irmão, generoso, falante, lidera as bagunças todas e gosta de comandar o grupo, organizar tudo. Tem covinhas irresistíveis... e um jeitinho que não dá vontade de sair de perto! Te amo tanto, e pra sempre… conte com o papai pra tudo! Parabéns pelo seu dia, obrigado por ter chegado até nossa família, e fazer parte dessa história que construímos juntos, a cada dia!!", finalizou ele.

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Viva Gael!", disse um. "Muita fofura!", escreveu outro. "Quanta lindeza em um vídeo só…", falou um terceiro.

Confira o lindo vídeo que Thales Bretas fez para homenagear o filho, Gael:

Romeu, filho de Paulo Gustavo e Thales Bretas, já completou 3 anos

No último dia 3, o outro filho de Paulo Gustavo e Thales Bretas, Romeu, já havia completado seus 3 aninhos de vida. Na ocasião, Thales também não polpou elogios ao fazer uma linda homenagem ao pequeno.

"Que alegria poder comemorar 3 anos de uma vida tão desejada, planejada, esperada e amada! Seu nascimento foi com muita emoção, ates da hora, e já nos trouxe o primeiro grande desafio como pais: ter o filho internado em uma unidade intensiva. [...] Hoje é um menino alegre, muito esperto, carismático, que adora um charminho e um docinho! Que bom te ter a nosso lado Romeu, você e seu irmão são meus maiores presentes da vida! Uma vida longa e linda pra você, cheia de amor! Que o mundo te trate com muito carinho, que você é sensível e vai retribuir muito bem! Te amo pra sempre", escreveu o papai se derretendo pelo menino.

