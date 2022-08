Thaila Ayala se encanta ao flagrar o filho tentando falar 'mamãe': ''Ele faz 8 meses e quem ganha o presente sou eu''

Thaila Ayala não se aguentou ao flagrar o filho, Francisco, tentando falar 'mamãe' e se derreteu pelo herdeiro em suas redes

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 18h53

Thaila Ayala (36) não poderia estar mais feliz! Nesta segunda-feira, 1, dia em que seu filho, Francisco, está completando 8 meses de vida, a atriz fez um flagra encantador do pequeno e rapidamente compartilhou o momento em suas redes sociais.

A artista publicou um vídeo onde ela aparece carregando o herdeiro no colo, quando ele começa a balbuciar e de repente tenta falar: "mamãe", deixando ela completamente emocionada e ainda mais apaixonada por ele.

Na legenda, a mamãe babona não se aguentou e se derreteu escrevendo: "Segura esse mamãe. Ele faz 8 meses e quem ganha o presente sou eu".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que amor!", disse um. "Delícia!", falou outro. "Que lindo! Muito fofo o Francisco!", escreveu um terceiro.

Alguns famosos, amigos de Thaila, também deixaram os seus elogios: "Que neném mais lindo meu Deus do céu!", escreveu Ícaro Silva (35). "Aiii não!", falou Pathy Dejesus (45). Já Isis Valverde (35) e Astrid Fontenelle (61) deixaram alguns emojis de carinhas apaixonadas.

Confira o vídeo onde Thaila Ayala exibe o filho falando 'mamãe':

Thaila Ayala revela paladar inusitado durante gravação de programa

Recentemente, Thaila Ayala participou do programa Que História É Essa Porchat? e lá fez uma revelação inusitada sobre o seu paladar.

Ao ser questionada por Fabio Porchat sobre o que "não poderia faltar no céu", ela impressionou ao contar uma de suas comidas favoritas: "Vou falar de comida: miojo e mortadela. Se tiver miojo e mortadela, me leva para o céu, o inferno, para onde for", disse ela.

