Thaila Ayala se emociona ao reencontrar o filho após 4 dias longe: "Saudade é tanta"

Após 4 dias trabalhando longe de casa, Thaila Ayala reencontra o filho, Francisco, e se emociona

Redação Publicado em 18/09/2022, às 19h55

Neste domingo, 18, Thaila Ayala (36) usou as redes sociais para compartilhar um vídeo emocionante ao lado do seu filho, Francisco, de 9 meses, fruto de seu relacionamento com Renato Góes (35).

Através do seu perfil do Instagram, Thaila Ayala surgiu deitada no berço ao lado do filho. Em lágrimas, Thaila se emocionou ao reencontrar o pequeno após 4 dias longe por conta do trabalho.

"Essa ai sou eu chegando de 4 dias de trabalho longe de casa depois que meu filho já tinha dormido, a gente tenta segurar até o barulho do choro pra não atrapalhar o sono deles, mas a saudade é tanta que rasga o peito", iniciou Thaila.

Na sequência, a atriz falou sobre o medo de não ser tão presenta na vida do filho: "O medo de estar perdendo o tempo com eles e ao mesmo tempo a necessidade de se reencontrar. E como esse reencontro é necessário para estar presente de corpo e alma quando estamos juntos. Só com essa saída que percebi quantas e quantas vezes meu corpo estava presente, mas era só um corpo e como precisamos de tempo de qualidade juntos, estar de fato inteira presente", continuou.

"Essa mulher/mãe precisa estar bem, preenchida, e o buraco que muitas vezes acontece entre essa mulher que acabou de nascer e a mulher que se foi embora é de um vazio GIGANTESCO a tal perda da individualidade dói demais", finaliza.

Veja o vídeo de Thaila Ayala com o filho:

