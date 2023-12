Thaila Ayala se derrete por novo vídeo de seu filho: "Favorito da vida"

Thaila Ayala compartilha novo vídeo encantador de seu filho, Francisco, e se derrete pelo lindo registro do pequeno; confira!

Aproveitando um tempo de repouso após machucar a perna, a atriz Thaila Ayala compartilhou um registro encantador de seu filho mais velho, Francisco, de 1 ano.. O pequeno, fruto de seu relacionamento com Renato Góes, apareceu em vídeo super fofo nas redes sociais de sua mamãe nesta quinta-feira, 14.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista, que também é mãe de Tereza, de 7 meses, surgiu em um momento de brincadeira com Chico, como ele foi carinhosamente apelidado. No registro, o menino é incentivado a falar "mamãe", mas ele responde "papai" no lugar. O pequeno se divertiu e caiu na gargalhada contagiante com as tentativas.

Na legenda da publicação, mesmo perdendo a disputa, Thaila se derreteu pelo filho. "Meu novo vídeo favorito da vida!", escreveu a atriz. E seus seguidores se divertiram com o vídeo nos comentários. "Francisco tirando a mamãe", disse um fã. "É lindo.... mas no fundo, no fundo dá uma raiva", confessou outro. "Lindo demais", elogiou mais um.

Thaila Ayala sofre acidente doméstico e alerta sobre risco

Na última segunda-feira, 11, a atriz Thaila Ayala revelou que recentemente sofreu um acidente doméstico que poderia ter acabado com sua vida. Refletindo sobre as surpresas que encontra em seu caminho, ela apareceu só com o pé machucado e falou sobre a situação. Segundo a artista, ela estava faxinando um lugar de sua casa e acabou sofrendo uma queda, que poderia ter afetado algo pior em seu corpo.

"Já faz algum tempo que estou usando essa botinha. Até pouco tempo atrás, tudo o que não saía conforme o planejado, eu questionava. Então veio a primeira mudança: quando as pequenas coisas não aconteciam do jeito que eu imaginava, passei a confiar: 'Não era para ser, não era para eu estar lá', mas os grandes projetos e as grandes coisas, ainda me doíam um tanto", disse.

E ela continuou detalhando o episódio: "E aí eu estava fazendo uma faxina, que eu amo fazer, em um cômodo da casa, no último degrau da escada, dessas escadas de obra, alta, aquelas de abrir, e eu caí do último degrau. Tudo ao meu redor era de pedra. Gente, vocês não tem noção de todas as possibilidades que poderiam ter acontecido comigo. Acidente doméstico a gente sabe que pode ser bem grave, e é uma das maiores causas de morte. Eu podia ter batido a cabeça no chão, batido a cabeça nas pedras, poderia ter batido a coluna, vocês não tem noção. Mas eu não machuquei nada, não tenho um roxo, um arranhão. Não sei como, é inacreditável. Só machuquei mesmo o pé".