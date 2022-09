Thaila Ayala se derrete ao ver vídeo de Renato Góes ninando o filho, Francisco: ''Faz meu coração acelerar''

Thaila Ayala não se aguentou de amor ao ver um vídeo encantador de Renato Góes ninando o filho, Francisco

Nesta quinta-feira, 1, Thaila Ayala (36) usou suas redes sociais para exibir um vídeo encantador que recebeu de seu marido Renato Góes (35). No clipe, o ator aparece ninando o filho do casal, Francisco (9 meses), enquanto cantava uma música demonstrando a saudade que os dois estavam de Thaila, já que ela está gravando um trabalho fora de casa.

"Mamãe que falta tu me faz. Mamãe queria tu aqui cantando com o papai. Mamãe que falta tu me faz, queria tu aqui cantando como papai. A gente te ama", disse o protagonista de Mar do Sertão, enquanto carregava o pequeno no colo, que já estava embalado pelo sono. Ao fim, o artista ainda mandou um beijo especial para a mamãe.

Na legenda, a mamãe babona não se aguentou e se derreteu pela cena: "Vídeo que eu recebo no meio da minha gravação e faz meu coração acelerar e doer ao mesmo tempo!". Ao ver a publicação, Renato ainda completou sua declaração de amor escrevendo: "A gente te ama!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Coisa linda!", disse um. "Que amor", falou outro. "É pra morrer de amores!", escreveu um terceiro.

Confira o vídeo de Renato Góes ninando o filho, Francisco, que encantou Thaila Ayala:

Recentemente, Thayla Ayala fez um flagra fofíssimo de Renato Góes com o filho, Francisco, enquanto eles dormiam juntinhos em seu colo. "Se tem domingo melhor, desconheço!", escreveu a mamãe babona na legenda.

