Thaila Ayala se derrete ao mostrar roupinha fofa de Francisco

Thaila Ayala encanta a web ao postar foto de Francisco com look inusitado

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 14h46

Mãe-coruja! Thaila Ayala (36) derreteu completamente o coraçãozinho dos internautas nesta sexta-feira, 22.

E, como sempre, por causa de Francisco (4 meses).

Após vestir um body inusitado no herdeiro, a atriz publicou um registro perfeito da cena em seu Instagram.

Na roupinha dele estava escrito: ‘just a boy in love with his mommy’, o que quer dizer ‘apenas um garoto apaixonado por sua mamãe’.

No clique, o bebê, que é fruto do casamento da musa com Renato Góes (35), apareceu com uma carinha muito fofa ao olhar para a câmera.

“Ma boy”, escreveu na legenda, a tradução sendo: “meu garoto”.

Veja a foto do filho de Thaila Ayala: