Thaila Ayala registra primeiro Dia dos Pais de Renato Góes com o filho, Francisco

A atriz Thaila Ayala abriu um álbum de fotos da viagem em celebração do primeiro Dia dos Pais de Renato Góes com o filho

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 12h36

Thaila Ayala (36) encantou os seguidores ao dividir fotos do primeiro Dia dos Pais de Renato Góes (35) com o filho, Francisco. A família viajou para a praia com amigos e se divertiram na data especial.

No álbum de fotos, a família aparece curtindo o momento na companhia do herdeiro de oito meses, que esbanjou fofura e beleza.

"Primeiro dia dos Pais e um final de semana", escreveu ela na legenda. O passeio contou com a presença de Fiorella Matthies, madrinha do bebê.

Nos comentários, o ator comentou a felicidade de celebrar o momento com Chico. "Eu te amo! Obrigado por dividir tudo isso comigo!", escreveu ele.

Os admiradores também lotaram os comentários da publicação. "Que criança mais linda", "Que fofura que risada mais gostosa", "Família linda", "Que vcs são lindos eu sei, agora fazer uma coisa linda dessas já é sacanagem", disseram eles.

THAILA AYALA RELEMBRA DEPRESSÃO NA GRAVIDEZ

As atrizes Thaila Ayala e Julia Faria (36) compartilham com as suas seguidoras sentimentos difíceis que tiveram em cada gravidez. Em um novo canal no Instagram, Mil e Uma Tretas, Thaila admitiu que teve depressão durante a última gestação. O vídeo mostra uma conversa entre as duas por meio do aplicativo de mensagens, em que a artista relata o seu sofrimento no terceiro mês de gestação.

