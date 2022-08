Thaila Ayala mostra reação do filho ao comer melancia: ''Gostoso?''

Francisco, filho de Thaila Ayala e Renato Góes explodiu o fofurômetro com fotos e vídeos comendo melancia

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 16h09

É iti malia atrás de iti malia! Thaila Ayala (36) dividiu com os seguidores registros fofíssimos do filho, Francisco (8 meses), comendo melancia. A mamãe coruja se encantou tanto com o pequeno que fez questão de se declarar nas redes.

A atriz flagrou a reação do bebê, fruto do seu casamento com Renato Góes (35), ao comer a frutinha e ainda fez uma sessão de fotos de aquecer o coração de qualquer um.

"Agradeço todos os dias meu Pai do céu por esse presente! Nem nos meus sonhos mais distante imaginei ter um filho tão perfeito! BENÇÃO", declarou ela na legenda da publicação.

E claro que os fãs da família não deixaram de comentar a fofurice de Chico. "Que neném mais lindo meu Deus", "A carinha da mamãe", "A reação dele sentindo o sabor, que gracinha", "Que precioso, enche o coração de alegria", disseram eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

THAILA AYALA E RENATO GÓES SURGEM JUNTINHOS COM O FILHO EM NOVA FOTO

Thaila Ayala e Renato Góes decidiram aproveitar a tarde de domingo juntinhos com o filho, Francisco, de apenas 8 meses. É claro que eles fizeram questão de registrar o momento e Thaila publicou fotos encantadoras em suas redes sociais. Nas imagens, mãe, pai e filho aparecem tomando um banho de banheira, grudadinhos um no outro, enquanto se divertiam e davam largos sorrisos para a lente das câmeras.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!