Thaila Ayala flagra Francisco mostrando a língua e encanta web: ''Muito charme''

Mamãe de primeira viagem, Thaila Ayala faz sucesso nas redes sociais com clique divertido de Francisco

Redação Publicado em 29/01/2022, às 19h27

Neste sábado, 29, Thaila Ayala (35) explodiu o fofurômetro ao compartilhar um clique cheio de amor do seu filho, Francisco (1 mês).

Mamãe de primeira viagem, a atriz registrou o pequeno mostrando a língua, todo charmoso com seu body laranja estampado com relógios.

“Passo muito bem, obrigada”, escreveu ela na legenda da publicação, vivendo a felicidade de criar o seu herdeiro.

Pelos comentários, os fãs se derreteram. “Como tá lindo”, disse um. “É muito charme”, declarou outro. “Vontade de apertar essa barriguinha”, confessou mais um.

Primogênito, o menino é fruto do casamento da morena com Renato Góes (35). Nas redes sociais, a mamãe coruja tem feito sucesso compartilhando a rotina ao lado do bebê.